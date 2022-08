Lo quisieron usar de ofrenda a la Pachamama: "Me enterraron"

Un hombre asistió a una fiesta por la Pachamama en Bolivia y denunció que quisieron usarlo como ofrenda, enterrándolo vivo. Se trata de Víctor Hugo Mica Álvarez, de 30 años, quien contó con detalles lo que vivió.

Según el relato a medios de comunicación, Víctor tomó alcohol durante la celebración. Dijo que no recuerda mucho y que, de pronto, despertó dentro de un ataúd. "Me han querido meter de sullu", expresó, lo que significa que quisieron utilizarlo como ofrenda a la Pachamama.

Víctor, contó que "hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo". Luego, agregó que lo siguiente que recuerda es haber despertado, pensando que estaba en su cama, y haberse querido levantar para orinar. "Y ya no he podido moverme más", dijo. Finalmente, expresó: "cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y, por el vidrio, ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir".

Al momento de escapar, se encontró con un joven a quien le pidió ayuda. Fue llevado a la estación policial más cercana, pero afirmó que no quisieron tomarle la denuncia porque se encontraba en estado de ebriedad. Víctor, decidió hablar con los medios de comunicación para pedir que el caso sea esclarecido.