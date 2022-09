Panorama oscuro para las tropas lideradas por Vladimir Putin

No son buenas noticias para el ejército prorruso ni para Vladimir Putin en el contexto de la contraofensiva ucraniana que se inició para reapropiarse de la ciudad de Kharkiv. Es que un representante de Rusia en esa región, Vitaly Ganchev, admitió la derrota de las tropas invasoras y aseguró que las fuerzas ucranianas eran ocho veces más numerosas que las rusas durante dicho ataque. Dicho escenario permitió que Ucrania retome más de 20 localidades en las últimas 24 horas.

El panorama para el ejército prorruso no es para nada alentador, si se tiene en cuenta también que el líder checheno y aliado de Vladimir Putin, Ramzan Kadyrov, dejó entrever una crisis en la conducción de las tropas rusas ante un retroceso inminente en la ciudad de Kharkiv. “Si hoy o mañana no se producen cambios en la conducción de la operación militar especial, me veré obligado a acudir a los dirigentes del país para explicarles la situación sobre el terreno”, dijo Kadyrov.

Además, el referente checheno habló sobre la situación de la fuerzas de Putin agregó: "No soy un estratega, como el Ministerio de Defensa, pero se cometieron errores. Creo que sacarán conclusiones necesarias”. En esa línea, Ganchev comentó: "Hablando de la mano de obra que ha sido acumulada allí para la contraofensiva del ejército ucraniano, superó en número a nuestras fuerzas aproximadamente ocho veces, no menos. Por lo tanto, creo que el comando (ruso) decidió retirarse y reagruparse para preservar nuestro personal”.

Ganchev también admitió que las fuerzas ucranianas se abrieron paso hasta la frontera con Rusia y que unos 5.000 civiles fueron evacuados a Rusia cuyo caso fue atendido por Putin. Por eso el representante ruso señaló que se viven horas difíciles y dijo: "Han capturado asentamientos en el norte de la región de Kharkiv y se acercaron mucho a la frontera”.