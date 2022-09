Escándalo en el mundo crypto: ordenan el arresto de Do Kwon, creador de Terra y Luna

Sin importar que nivel de conocimiento tenga cada inversor en el mundo de las criptomonedas, seguramente al consultar sobre Do Kwon creador de LUNA, todos o la mayoría hubieran dado como respuesta que es un genio o un mesías del mundo crypto, al menos esa respuesta seria informada por todos aquellos que hasta marzo 2022 estaban invirtiendo en distintas criptomonedas.

Si la misma pregunta se realizaría en la actualidad, la mayoría cambiaria su respuesta por afirmaciones como "fue una gran estafa o al menos ninguno identificaría a Do Know como un dios de las criptos".

Recientemente, las autoridades de Corea del Sur emitieron una orden de arresto contra Do Known, “El tribunal de Seúl emitió una orden de arresto contra Do Kwon y otros cinco, según un mensaje de texto de la oficina del fiscal”.

Todo esto sucede principalmente por el derrumbe sufrido por las monedas LUNA y UST creadas por Do Kwon que en mes de mayo de 2022 perdió el 99% su valor, haciendo que los inversores que tenían estas monedas ubicadas en el top mundial dentro de las 10 monedas de mayor capitalización pasaran de la noche a la mañana de millonarios a pobres desplomándose el valor del token a valores impensados.

Foto : Do Kwon en 2021 cuando todo era felicidad y exito

La fiscalía acuso a Do Kwon de fraude según la ley de mercado de dicho país.

Según el abogado Kim Jeong-Cheol, del estudio de abogados Woori, “actualmente, los activos virtuales no se reconocen como valores, por lo que no aplica la Ley del Mercado de Capitales. En una situación en la que la discusión ha progresado considerablemente, existe una alta posibilidad de que el caso Luna-Tera se convierta en el 'caso principal' de Corea sin importar los cargos que se presenten”.

La orden de arresto se produce después de meses de investigación, incluidas operaciones de búsqueda e incautación en oficinas relacionadas y bolsas de criptomonedas locales.

Ahora solo resta esperar que como avanza este caso que se transformo en el mayor escandalo cripto en los últimos años.