Ahora China denuncia un globo sobre su cielo

El ejército chino aseguró que derribará un objeto volador no identificado localizado en el mar Amarillo, en la provincia de Shandong. Se trataría de otro globo más, como los que recorrieron Estados Unidos, Canadá y América latina las últimas semanas. Si bien no hicieron denuncias a otros países, no tardaron en avisar a que el objeto sería derribado.

Esto se suma a otro episodio sucedido en las últimas horas, tras la denuncia de Canadá de que tuvo que derribar otro globo que se encontraba en cielo canadiense, lindero al territorio estadounidense de Alaska. Justin Trudeau ordenó del derribo inmediato del artefacto, que fue ejecutado por un avión F-22 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, como parte de tareas conjuntas que realizan ambos países del norte.

Desde hace algunas semanas distintos globos fueron identificados en los cielos del mundo. Todo comenzó cuando Estados Unidos denunció a China por la existencia de un globo no identificado sobrevolando su cielo de Carolina del Norte. El gobierno de Biden decidió derribarlo, y luego confirmó la existencia de herramental de vigilancia en el artefacto. Sin embargo, China aseguró que se trataba de un globo de investigación atmosférica que se había desviado de su camino.

El episodio provocó la cancelación del viaje que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tenía que hacer a China. A partir de allí, la relación entre China y Estados Unidos se tensó aún más y comenzó lo que se conoce como “Guerra de los Globos”. A partir de allí el Gobierno de Xi Jinping endureció su postura y acusó a Washington de haber exagerado en su gestión de la situación y de haber violado prácticas internacionales.

En ese momento, el Ejército chino declaró reservarse el derecho de utilizar cualquier medio necesario en caso de encontrarse en una situación similar. Parece que el momento llegó y, por ende, China derribará el globo.