Cruces entre Petro y Bukele por la megacárcel salvadoreña

El gobierno de El Salvador ha sido noticia en los últimos días por la inauguración de la nueva megacárcel en la que encierra a pandilleros, como ellos mismos los llaman. El presidente, Nayib Bukele, puso en funcionamiento el complejo carcelario, con capacidad para albergar a 40.000 personas. Con esto, El Salvador busca poner final al proceso de violencia que ha atacado al país durante las últimas décadas, con especial protagonismo de “las maras”, como se conoce a la organización criminal predominante en Centroamérica.

La política de seguridad le está valiendo a Bukele contar con el 93% de imagen positiva en su país. La difusión de videos en los que se traslada a reos de un penal a otro, o se los muestra dentro de la nueva megacárcel, han puesto a El Salvador en la agenda mediática, pero también política de la región.

En este contexto, quien no tardó en reaccionar fue Gustavo Petro, el presidente colombiano. "Ustedes pueden ver en redes sociales las fotos terribles -no me puedo meter en asuntos de otros países- del campo de concentración de El Salvador. Lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, le da a uno escalofrío". Con estas palabras se refirió Gustavo Petro a la nueva megacárcel inaugurada recientemente, lo que despertó la reacción de Bukele.

Asimismo, Petro destacó que su país logró lo mismo que Bukele, es decir, bajar los índices de criminalidad, pero con universidades y educación para la población pobre. El líder salvadoreño respondió por la red social Twitter. "Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños", escribió Bukele.

La disputa quedó planteada. Lo cierto es que que con su mega cárcel Bukele ha sido noticia en todo el mundo.