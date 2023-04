Ucrania investiga decapitación de un soldado por tropas rusas

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) anunció que investiga el caso de una decapitación de un soldado propio. La misma habría sido efectuada por soldados rusos, con un cuchillo, y grabada por las tropas del Kremlin.

El video fue descubierto por la cadena CNN. Allí se muestra a dos soldados ucranianos decapitados. "Ayer apareció un vídeo en una red de los ocupantes rusos que demuestra su naturaleza bestial, en el que se tortura de forma brutal a un prisionero ucraniano a quien se le corta la cabeza”, publicó el SBU en Telegram.

Por su parte, desde Rusia dijeron que lo primero que harán es verificar la veracidad de la filmación. Kremlin comprobará veracidad. "Para empezar, hay que comprobar la veracidad de las imágenes", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que no es la primera vez que Rusia hace esto. "Ya lo han hecho en el pasado, Es lo que hicieron en Bucha y miles de otras veces. Todos tienen que reaccionar (a eso). Todos los líderes. Y no esperar que se olvide con el tiempo", afirmó.

La misión para los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania afirmó estar "horrorizada" por el video. Según ellos, hay un segundo video en el que se ve "cuerpos mutilados, aparentemente de prisioneros de guerra ucranianos".