Luis Almagro fue ratificado como Secretario General de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA) dio su apoyo al Secretario General, Luis Almagro, quien seguirá al frente de la institución. Esto ocurrió después de que el bufete de abogados Miller & Chevalier llevara adelante una investigación sobre su conducta. Allí se concluyó que no había violado ninguna norma interna de la organización, pero criticó su “buen juicio”.

A pesar de la oposición de Argentina, México y Bolivia, el Consejo Permanente de la OEA acordó que Almagro continuará en su cargo. La moción, presentada por Antigua y Barbuda, fue aceptada por consenso, ya que los países que se oponían no quisieron llevarla a votación. El informe aseguró que no había “fundamento fáctico y probatorio" en la acusación.

No obstante, el texto indicó que Almagro “violó las reglas y regulaciones de la OEA en lo que concierne a las disposiciones sobre el sentido común y buen juicio” al mantener una relación íntima con una funcionaria de la organización y permitir que esta continuara siendo parte de su equipo de asesores. También recomendó reformar el Código de Ética de la Organización.

Pero Almagro "no violó las reglas y regulaciones de la OEA en lo que concierne a las obligaciones de supervisión, incrementos salariales, intimidación, viajes o conflictos de interés” y "no permitió que la relación íntima”, que duró aproximadamente cuatro años, “interfiriera en el desempeño de sus funciones y no la ocultó".