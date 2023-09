Perú registra la mayor inseguridad alimentaria de América del Sur

Naciones Unidas, a través de la FAO, aseguró que Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de América del Sur. "Es una absoluta paradoja que un país que produce alimentos, con una biodiversidad enorme, no los pueda consumir debido a los altos precios. Es una tragedia tener esa riqueza gastronómica y no poder acceder a los alimentos que da el suelo peruano", sentencia la representante de la FAO en Perú, Mariana Escobar.

Como consecuencia de la pandemia, solo en Lima, surgieron unas 2.500 organizaciones de comedores comunales, atendiendo a un cuarto de millón de familias desde 2020. La olla común se volvió una de las caras de la pandemia ante el aumento de la pobreza a causa de las severas cuarentenas que cerraron la economía peruana dejando a miles desempleados.

"Nuestros hijos no se nutren. Las menudencias no las compramos por grandes cantidades, no alcanza el dinero", asegura una madre de la región andina de Apurímac. Los niños sufren de desnutrición y anemia por el bajo consumo de hierro y proteínas como la carne. "En Perú a veces no se pueden adquirir los alimentos y por eso los niños están viviendo en desnutrición", señala Wendy Andrade, madre de 30 años con dos hijos de 9 y 3 años.

La representante de FAO reitera la alerta que la organización lanzó ya hace un año cuando advirtió que "Perú se había convertido en el país con mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica". "El panorama es bien complejo, sombrío, en un país que tiene una economía en desaceleración y que crecerá poco este año. El fenómeno El Niño agrega otra razón para que la situación de Perú sea un caso preocupante en la región", señala a la AFP Escobar, de nacionalidad colombiana.

Según el reporte,16,6 millones de peruanos están en inseguridad alimentaria moderada y grave, cifra que duplica los ocho millones en esa condición en 2019. Se trata de cerca del 50% de la población. La pobreza pasó de 20% en 2019 a 30% en 2020, cedió a 25,9% en 2021 pero subió a 27,5% en 2022, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), que cifró en 9,18 millones los pobres.