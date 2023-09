Hermetismo sobre posible reunión de Putin con Kim Jong-un

Desde la Casa Blanca afirmaron que el líder norcoreano, Kim Jong-un, estaría planeando un viaje a Rusia para encontrarse con Putin. El motivo de la reunión sería la necesidad de Putin de comprar armas norcoreanas para apoyar la campaña en Ucrania.

Tanto desde Rusia como desde Corea del Norte, no dieron mayor entidad al rumor. El Kremlin no confirmó la celebración de una reunión entre Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un. "No, no podemos, no tenemos nada que decir sobre este tema", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, interrogado por periodistas.

Según Estados Unidos, Corea del Norte suministró el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron utilizados por el grupo militar privado Wagner. Desde el régimen norcoreano negaron esta situación. Aseguraron que no exportaron armas a Rusia durante la guerra en Ucrania, que no tiene planes de hacerlo, y que los informes de inteligencia de Estados Unidos sobre transferencias de armas son un intento de manchar la imagen del país. Corea del Norte se comprometió a no proporcionar ni vender armas a Rusia.

Los viajes de Kim son muy infrecuentes. Al momento, desde que lidera el país, solo viajó fuera de su territorio para encontrarse con Trump en Singapur y Vietnam en 2018 y 2019, con Putin en Vladivostok en 2019 y con Xi Jinping en cuatro oportunidades. El líder norcoreano suele transportarse en tren, por el temor que tiene de que su avión sufra un atentado.

Naciones Unidas prohíbe el comercio de armas con Corea del Norte. De avanzar, Rusia cruzaría otra línea roja más. La semana pasada, en las Naciones Unidas, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur y Japón dijeron que cualquier acuerdo para aumentar la cooperación entre Rusia y Corea del Norte violaría las resoluciones del Consejo de Seguridad que prohíben los tratos de armas con Pyongyang y que Moscú había respaldado en su momento.