Sudáfrica niega haber proveído armas a Rusia

En mayo pasado, Estados Unidos aseguró que Sudáfrica cargó con armas el barco ruso Lady R, que atracó en Ciudad del Cabo en diciembre de 2022. Si bien luego esa afirmación de Estados Unidos se puso en duda, la sospecha quedó.

El gobierno sudafricano negó las acusaciones desde el primer momento. En primera instancia, el presidente Cyril Ramaphosa estableció una investigación independiente y designó como presidente de ese panel al juez retirado Phineas Mojapelo.

Meses después, el resultado de esa investigación confirma que Sudáfrica no proveyó armas a Rusia. "El panel no encontró evidencia de que un cargamento de armas fuera cargado para exportación en el barco Lady R. El panel concluyó que no había pruebas que respaldaran la afirmación de que el barco transportaba armas desde Sudáfrica con destino a Rusia", enfatizó el jefe del Estado en las últimas horas. Por el contrario, lo que concluyó el panel fue que el barco ruso atracó en Sudáfrica para entregar armas que habían sido compradas por Sudáfrica.

Pero el mandatario fue por más. "En los últimos meses, declaraciones de varios sectores han utilizado estas acusaciones para cuestionar el compromiso de Sudáfrica con su posición sobre el conflicto Rusia-Ucrania", aseguró. Además, cuestionó abiertamente el accionar de Estados Unidos: "Las acusaciones formuladas contra nuestro país tuvieron un efecto perjudicial en nuestra moneda, nuestra economía y nuestra posición en el mundo", subrayó el mandatario.

Cabe destacar que Sudáfrica y Rusia forman parte del grupo BRICS, que los une en materia comercial junto a Brasil, China e India. Sin embargo, desde el inicio de esta polémica, Ramaphosa insistió en que su país mantiene una postura de "no alineación" respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania y pidió diálogo para solucionar el conflicto.