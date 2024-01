Francia sigue bloqueada por agricultores

Agricultores franceses se lanzaron a las calles para manifestarse contra normas acordadas a nivel europeo para el sector. También para dejar en claro que no quieren que Francia firme el acuerdo con el MERCOSUR. Ambas cosas perjudicarían la competitividad del sector.

Al respecto, el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, descartó que el Gobierno tenga en mente cargas para levantar los bloqueos. "No son delincuentes", sino "gente que trabaja", dijo, antes de advertir que hay también ciertas "líneas rojas".

Darmanin ha alegado en declaraciones a France 2 que "la manifestación es un derecho constitucional" y ha defendido las negociaciones en marcha para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, después de que los agricultores hayan intensificado en los últimos días sus movilizaciones y amenazado incluso con bloquear París. "No podemos considerar a gente trabajadora de la misma manera que a delincuentes", ha alegado, para acto seguido señalar que "no atacan a policías" para exponer demandas que el Gobierno considera "legítimas". "Les dimos líneas claras: no entrar en París, no bloquear (el mercado de) Rungis y no bloquear los aeropuertos", señaló.

En el Palacio del Eliseo, sede del gobierno francés, estiman que unas 10.000 personas participan en las movilizaciones convocadas en distintos puntos del país. Emmanuel Macron prometió tratar esta semana con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Macron también dejó en claro la opsición de Francia al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y ha llamado incluso a revisar las importaciones desde Ucrania.