Papa Francisco: Harris y Trump están “contra la vida”

El papa Francisco acusó a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, de estar "contra la vida".

"Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los inmigrantes como el que mata a los niños", afirmó en el avión que lo llevó de regreso a Roma tras el viaje más largo y más lejano de sus 11 años y medio de pontificado. Aunque no usó los nombres de los candidatos, se refirió específicamente a sus políticas y a sus géneros.

"No soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros: tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado, es grave", subrayó el papa, según la transcripción al castellano de sus declaraciones en italiano publicadas por el portal Vatican News.

También dijo que los católicos estadounidenses tendrían que "elegir el mal menor" cuando voten en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, sin dar más detalles, y que los católicos deberían votar. "No votar es feo", dijo el pontífice de 87 años, "no es bueno, hay que votar".