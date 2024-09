Por un tiroteo, evacuaron a Donald Trump

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue evacuado por un tiroteo registrado en inmediaciones del campo de golf en West Palm Beach, Florida.

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue evacuado por un tiroteo registrado en inmediaciones del campo de golf en West Palm Beach, Florida; lugar en que se encontraba practicando el deporte. En ese contexto, su equipo de campaña emitió un comunicado e informó que está "a salvo". El hecho ocurrió dos meses después que el candidato republicano a la Casa Blanca fuera víctima de un intento de asesinato.

El portavoz de campaña, Steven Cheung, difundió el comunicado en el que indicó: "El (ex) presidente Trump está a salvo tras tiroteo en sus inmediaciones. No hay más detalles en este momento".

Según afirmaron fuentes policiales al diario New York Post, las informaciones preliminares señalan que habrían sido dos personas quienes se intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que “los tiradores se apuntaban entre sí” y no al candidato republicano, quien sufrió en julio un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.