La Provincia finalizó este martes la ronda de reuniones con los gremios estatales con la presentación de nueva propuesta salarial a la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén. Incluyó una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyos períodos de actualización se aplicarán en abril y julio de 2026.



Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el índice acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.



Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para el total nacional.



Además, al igual que la propuesta realizada a los otros sindicatos, el ofrecimiento oficial incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Alcanzará a los trabajadores del Escalafón Docente, activos al mes de diciembre de 2025.



La compensación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de 25 horas. Para las horas cátedras se utilizará una equivalencia de 18 horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décima octava parte de la suma fija para cada hora cátedra. Establece además, que en caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menor cantidad de horas a 25 horas, la suma fija será igual que la correspondiente al cargo.



La propuesta del gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.



En el encuentro participaron en representación del Ejecutivo Provincial el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.



En representación del gremio, estuvieron presentes Marcelo Guagliardo, Fanny Mansilla, Cintia Galetto, Marisbel Granda, Pablo Grisón, Ángel Zalazar, Emiliano Garay y Stella Riquelme.