¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Liga Nacional Femenina de Basquetbol

El Biguá debutará ante El Talar en uno de los Cuadrangulares Clasificatorios de las Conferencias Sur

Las de la zona ribereña neuquina serán visitantes en el barrio Agronomía de Capital Federal 

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 21:26
PUBLICIDAD
Las chicas de El Biguá arrancarán uno de los cuadrangulares Clasificatorios de las Conferencias Sur

El Biguá tendrá este miércoles un difícil debut en el cuadrangular Sur A de la Liga Nacional Femenina de básquet. El equipo neuquino se las verá con El Talar, el mejor equipo de la competencia, en el cierre de la primera jornada, a partir de las 21.30. En el primer turno, a las 18, se enfrentarán Berazategui y Rocamora por la misma zona.

Las capitalinas serán locales en el estadio Roberto Contini y son grandes favoritas a quedarse con uno de los dos pasaportes para el cuadrangular de semifinales. El elenco que orienta Rubén Jaime, por su parte, tratarán de presentar batalla y apuestan a jugarse la clasificación ante las otras dos rivales. Este reducido tendrá continuidad jueves y viernes.

En Biguá sienten que es posible disputar el lugar con Berazategui o Rocamora, ante el poderío de El Talar que quedó en evidencia durante la fase regular donde perdió un solo partido y ganó 15.

Aunque llega entre algodones, las Bigualas recuperan a Agustina García. Habrá que ver si suma minutos ante el poderoso dueño de casa o bien es resguardada para los otros dos juegos, que serán determinantes.

El Grupo A se disputará en el Estadio Roberto Contini de El Talar del 3 al 5 de diciembre, con la presencia de El Talar, Berazategui, Rocamora de Concepción del Uruguay y El Biguá. El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock -el gimnasio de Obras Sanitarias de la Nación, sobre avenida Libertador en el capitalino barrio de Núñez. y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida de Vicente López e Independiente de Neuquén.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD