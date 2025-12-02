El Biguá tendrá este miércoles un difícil debut en el cuadrangular Sur A de la Liga Nacional Femenina de básquet. El equipo neuquino se las verá con El Talar, el mejor equipo de la competencia, en el cierre de la primera jornada, a partir de las 21.30. En el primer turno, a las 18, se enfrentarán Berazategui y Rocamora por la misma zona.

Las capitalinas serán locales en el estadio Roberto Contini y son grandes favoritas a quedarse con uno de los dos pasaportes para el cuadrangular de semifinales. El elenco que orienta Rubén Jaime, por su parte, tratarán de presentar batalla y apuestan a jugarse la clasificación ante las otras dos rivales. Este reducido tendrá continuidad jueves y viernes.

En Biguá sienten que es posible disputar el lugar con Berazategui o Rocamora, ante el poderío de El Talar que quedó en evidencia durante la fase regular donde perdió un solo partido y ganó 15.

Aunque llega entre algodones, las Bigualas recuperan a Agustina García. Habrá que ver si suma minutos ante el poderoso dueño de casa o bien es resguardada para los otros dos juegos, que serán determinantes.

El Grupo A se disputará en el Estadio Roberto Contini de El Talar del 3 al 5 de diciembre, con la presencia de El Talar, Berazategui, Rocamora de Concepción del Uruguay y El Biguá. El Grupo B tendrá como sede el Templo del Rock -el gimnasio de Obras Sanitarias de la Nación, sobre avenida Libertador en el capitalino barrio de Núñez. y reunirá, del 6 al 8 de diciembre, a Obras Basket, Ferro Carril Oeste, Unión Florida de Vicente López e Independiente de Neuquén.