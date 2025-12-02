Aluminé será nuevamente sede del XII Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo, una iniciativa impulsada por el profesor Martín Paz junto a vecinos y vecinas de la comunidad de la ciudad cordillerana neuquina, con el acompañamiento de la Municipalidad local, el Gobierno de la provincia Neuquén y prestadores de servicios turísticos de la región.

Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, más de 300 participantes provenientes de distintos puntos del país realizarán bajadas de rafting sobre el río Aluminé, además de compartir un festival con música y baile. La propuesta se ha consolidado como un espacio federal que promueve la accesibilidad al deporte, al turismo y a la vida comunitaria.

El encuentro destaca por su trabajo articulado entre organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones, con el objetivo de garantizar condiciones de participación inclusiva. La actividad fomenta valores de integración, respeto por la diversidad y cooperación, posicionando a Aluminé como un referente en prácticas deportivas inclusivas.

Cronograma de Actividades

Miércoles 3 de diciembre

09.30: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 1

10.30: Caravana hacia el inicio del recorrido

11.30: Charla técnica y bajada de rafting desde Camping Piedras Verdes

13: Llegada al Balneario Aluminé

17: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 2

20.30: Cena y baile en SAF Nº 1

Jueves 4 de diciembre

09: Regreso de Grupo 1 a sus localidades

11.30: Charla técnica y bajada de rafting – Grupo 2

13: Llegada al Balneario Aluminé

15: Regreso del Grupo 2 a sus localidades