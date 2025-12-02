¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 02 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
NEUQUÉN DEPORTES

La duodécima edición del Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo se llevará a cabo en Aluminé

Se realizará este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre y reunirá a delegaciones de todo el país para participar de bajadas por el río Aluminé y actividades recreativas. La propuesta busca promover la inclusión, el acceso al deporte y el trabajo comunitario.

Por Hugo Alejandro Amaolo
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 22:27
PUBLICIDAD
Aluminé será nuevamente sede del XII Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo

Aluminé será nuevamente sede del XII Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo, una iniciativa impulsada por el profesor Martín Paz junto a vecinos y vecinas de la comunidad de la ciudad cordillerana neuquina, con el acompañamiento de la Municipalidad local, el Gobierno de la provincia Neuquén y prestadores de servicios turísticos de la región.

Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, más de 300 participantes provenientes de distintos puntos del país realizarán bajadas de rafting sobre el río Aluminé, además de compartir un festival con música y baile. La propuesta se ha consolidado como un espacio federal que promueve la accesibilidad al deporte, al turismo y a la vida comunitaria.

El encuentro destaca por su trabajo articulado entre organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones, con el objetivo de garantizar condiciones de participación inclusiva. La actividad fomenta valores de integración, respeto por la diversidad y cooperación, posicionando a Aluminé como un referente en prácticas deportivas inclusivas.

Cronograma de Actividades

Miércoles 3 de diciembre

09.30: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 1

10.30: Caravana hacia el inicio del recorrido

11.30: Charla técnica y bajada de rafting desde Camping Piedras Verdes

13: Llegada al Balneario Aluminé

17: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 2

20.30: Cena y baile en SAF Nº 1

 

Jueves 4 de diciembre

09: Regreso de Grupo 1 a sus localidades

11.30: Charla técnica y bajada de rafting – Grupo 2

13: Llegada al Balneario Aluminé

15: Regreso del Grupo 2 a sus localidades

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD