Aluminé será nuevamente sede del XII Encuentro Nacional de Rafting Inclusivo, una iniciativa impulsada por el profesor Martín Paz junto a vecinos y vecinas de la comunidad de la ciudad cordillerana neuquina, con el acompañamiento de la Municipalidad local, el Gobierno de la provincia Neuquén y prestadores de servicios turísticos de la región.
Este miércoles 3 y jueves 4 de diciembre, más de 300 participantes provenientes de distintos puntos del país realizarán bajadas de rafting sobre el río Aluminé, además de compartir un festival con música y baile. La propuesta se ha consolidado como un espacio federal que promueve la accesibilidad al deporte, al turismo y a la vida comunitaria.
El encuentro destaca por su trabajo articulado entre organismos públicos, organizaciones sociales e instituciones, con el objetivo de garantizar condiciones de participación inclusiva. La actividad fomenta valores de integración, respeto por la diversidad y cooperación, posicionando a Aluminé como un referente en prácticas deportivas inclusivas.
Cronograma de Actividades
Miércoles 3 de diciembre
09.30: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 1
10.30: Caravana hacia el inicio del recorrido
11.30: Charla técnica y bajada de rafting desde Camping Piedras Verdes
13: Llegada al Balneario Aluminé
17: Llegada y acreditación en SAF Nº 1 – Grupo 2
20.30: Cena y baile en SAF Nº 1
Jueves 4 de diciembre
09: Regreso de Grupo 1 a sus localidades
11.30: Charla técnica y bajada de rafting – Grupo 2
13: Llegada al Balneario Aluminé
15: Regreso del Grupo 2 a sus localidades