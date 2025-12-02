Racing terminó celebrando su pase a las semifinales tras una definición electrizante ante Tigre, pero la escena que quedó en el centro de todas las miradas no llegó desde los doce pasos: fue el gesto de Gustavo Costas, aparentemente fumando en el banco de suplentes, lo que detonó un nuevo foco de polémica en la Academia.

La imagen, que circuló rápidamente por redes y medios, muestra al entrenador con un cigarrillo medio oculto entre sus manos en pleno partido. Una situación que, más allá de su fugacidad, reavivó un tema que el fútbol argentino y mundial creían saldado: la estricta prohibición de fumar dentro del perímetro del campo de juego.

El humo no es humo: es reglamento. La AFA implementó la restricción en 2005, incluyó bancos de suplentes, vestuarios y pasillos, y la FIFA la reforzó dos años después, aplicándola en competencias internacionales con sanciones claras: advertencia en la primera infracción y suspensión en la segunda. Incluso hubo antecedentes resonantes, como la sanción a Alfio Basile en 2009 por un cigarrillo captado por la TV en la Bombonera.

Con esos antecedentes, el interrogante se instaló rápido: ¿corre riesgo Costas para la semifinal ante Boca? La respuesta, al menos por ahora, es tranquilizadora para Racing. El acta de Andrés Merlos, a la que este medio tuvo acceso, no menciona ninguna infracción vinculada al técnico. Sin esa referencia del árbitro, el Tribunal de Disciplina debería actuar de oficio, algo que, según una alta fuente de AFA, “no suele ocurrir en casos de este tipo”.

Incluso en un escenario hipotético donde el Tribunal decidiera intervenir, el castigo sería mínimo: una fecha de suspensión con posibilidad de ser reemplazada por una multa económica. Por lo tanto, la presencia de Costas en el banco para visitar la Bombonera no corre peligro.

En paralelo, Racing también recibió buenas noticias sobre los expulsados. Tanto Santiago Sosa como Gastón Martirena, echados por doble amarilla, solo deberán cumplir una fecha de suspensión. Y en el caso del lateral uruguayo, se disipó la preocupación por una posible agravante verbal en el informe: nada de eso quedó registrado.