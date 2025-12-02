El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico para este miércoles 3 de diciembre en la provincia de Neuquén, donde se prevé una jornada estable, con cielo mayormente despejado, temperaturas que alcanzarán los 31 grados en varias ciudades y presencia de viento del Oeste y Sudoeste, con algunas ráfagas destacadas en zonas del interior.

Neuquén capital: cielo despejado y tarde calurosa

En Neuquén capital, el SMN anticipa condiciones estables durante todo el día. La madrugada y la mañana se mantendrán despejadas, con temperaturas de 16 y 24 grados respectivamente, acompañadas por viento del Sudoeste entre 13 y 31 km/h. Hacia la tarde se espera el momento más cálido, con 31 grados y viento del Oeste. La noche llegará con 28 grados y algo de nubosidad, con viento del Sur en el orden de los 23 a 31 km/h.

Zapala: nubes dispersas y ráfagas en la noche

En Zapala, la madrugada y la mañana tendrán cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 10 y 16 grados. Durante la tarde el cielo se despejará y se alcanzarán 29 grados, con viento leve del Oeste. La noche presentará 19 grados, algo de nubosidad y un incremento del viento del Sudoeste que podría registrar ráfagas de hasta 59 km/h, según indicó el SMN.

San Martín de los Andes: jornada fresca y variable

San Martín de los Andes iniciará el día con cielo parcialmente nublado y 10 grados. La mañana será mayormente nublada, con 13 grados y viento del Oeste. Por la tarde, el tiempo mejorará con algo de nubosidad y un marcado ascenso hasta los 23 grados. Para la noche, el SMN prevé 13 grados y viento del Sudoeste con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Chos Malal: calor en aumento y cielo mayormente despejado

En Chos Malal, el miércoles se caracterizará por condiciones estables. La madrugada y la mañana estarán despejadas, con 10 y 27 grados. Por la tarde se alcanzarán 31 grados con viento del Oeste entre 13 y 22 km/h. La noche mantendrá el ambiente cálido, con 24 grados y algo de nubosidad, y viento del Sudoeste entre 23 y 31 km/h.