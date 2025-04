Para el gobierno de Trump, la guerra comercial con China "es insostenible".

La guerra comercial con China es "insostenible" en su forma actual, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, pero Estados Unidos no actuará unilateralmente para reducir los aranceles. A medida que crecen las preocupaciones sobre la recesión, la administración Trump está señalando su intención de reducir las tensiones comerciales con China, que han amenazado con cerrar casi por completo el comercio entre las dos economías más grandes del mundo.

"Creo que ambas partes creen que el statu quo actual es insostenible", dijo Bessent a los periodistas después de un discurso en el Instituto de Finanzas Internacionales en Washington.

Actualmente, Estados Unidos impone aranceles del 145% a las importaciones chinas, y China ha tomado represalias con aranceles del 125% a Estados Unidos. "Creo que ambas partes están esperando para hablar con la otra", dijo.

"Creo que en este punto tendría que haber una desescalada por ambas partes", añadió, diciendo que "no me sorprendería que bajaran de forma mutua", y que "no hay ninguna oferta unilateral del presidente para simplemente desescalar".

En cuanto a la logística de las posibles conversaciones con China, Bessent dijo que "es tanto una bendición como una maldición que la relación más fuerte esté en la cima", entre Trump y el presidente chino Xi Jinping. "Obviamente, cualquier conversación no comenzaría en la cima", dijo Bessent, "así que no tengo un plazo de tiempo".

Los mercados se han disparado en las últimas dos sesiones, ya que los funcionarios de la administración han señalado la posibilidad de dar marcha atrás al actual arancel del 145% sobre las importaciones chinas.

El propio Trump dijo ayer por la tarde que los aranceles chinos "bajarán sustancialmente" y que no jugará "duro" con ese país. Trump pausó los llamados aranceles "recíprocos" a la mayoría de los socios comerciales globales el 9 de abril, creando una ventana de 90 días para llegar a nuevos acuerdos amplios. Bessent arrojó algo de luz sobre cómo podrían ser esas conversaciones.

"Un acuerdo satisfactorio no significa necesariamente el documento comercial real", dijo. "Significa que hemos llegado a un acuerdo en principio, y luego comenzaremos a implementarlos".