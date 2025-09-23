Trump se jactó de haber frenado siete guerras y dijo que reconocer el Estado palestino es una "recompensa" para Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás. "No podemos olvidar el 7 de octubre. ¿Y ahora, como si fuera para alentar el conflicto continuo, algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente un Estado palestino? La recompensa sería demasiado grande para los terroristas de Hamás por sus atrocidades", dijo Trump durante su intervención.

El mandatario estadounidense aprovechó su discurso para reaccionar a la decisión de diez países, entre ellos Francia, Bélgica, Canadá o Reino Unido, de reconocer el Estado palestino durante las reuniones de alto nivel que se están llevando a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Este grupo de países elevó a 157 el número de los que reconocen al Estado palestino, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

Trump acusó al grupo terrorista Hamás e negarse a "liberar a los rehenes o aceptar un alto el fuego" y aseguró que han "rechazado repetidas veces ofertas razonables para hacer la paz"

Por otro lado, en su discurso, Trump presumió de haber terminado con siete guerras en sus primeros ocho meses en la Casa Blanca. Pero reconoció que no pudo frenar la que pensó que era la más fácil: la de Ucrania. “Pensé que sería fácil por mi relación con Putin”, aseguró.

