Reino Unido reconocerá a Palestina como Estado

El ministro de Exteriores británico y vice primer ministro, David Lammy, dijo que reconocer un Estado palestino no lo crearía de la noche a la mañana, y enfatizó que este reconocimiento debe formar parte de un proceso de paz más amplio. "Cualquier paso hacia su reconocimiento se debe a que deseamos mantener vivas las perspectivas de una solución de dos Estados", declaró el funcionario añadiendo que el primer ministro, Keir Starmer, tomaría una decisión sobre el reconocimiento de un Estado palestino este mismo domingo.

Varios medios británicos adelantaban que Starmer anunciaría de forma oficial este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. El pasado 29 de julio, el jefe del Gobierno británico ya anticipó que el reconocimiento del Estado palestino se llevaría a cabo en septiembre, antes de la celebración de la Asamblea General de la ONU, si Israel no cumplía con una serie de condiciones, como dar pasos para acabar con la "catastrófica situación en Gaza", decretar un alto el fuego o asegurar la no anexión de Cisjordania.

En este periodo de tiempo, se ha intensificado la ofensiva militar del Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu en la Franja, así como la crisis humanitaria y la hambruna provocadas por una guerra que está a punto de cumplir dos años y ya se ha saldado con la vida de más de 65.000 palestinos, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por el grupo terrorista Hamás. A principios de esta semana, además, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en Gaza.

En estos meses, el Reino Unido también expresó su rotunda condena al plan de expansión de asentamientos junto a Jerusalén Este, en la zona conocida como E1, que en la práctica acabaría con la viabilidad de un futuro Estado palestino. El anuncio de Starmer llegaría apenas unos días después de la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump, que ya expresó su "desacuerdo" con la posición del líder laborista sobre el reconocimiento del Estado palestino en una rueda de prensa conjunta esta semana.

