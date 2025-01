Se hizo pasar Brad Pitt en redes sociales y le robó 800.000 euros a una mujer

Una mujer de 53 años, identificada como Anne, revelara que fue engañada por un hombre que se hizo pasar por el famoso actor de Hollywood, Brad Pitt. A través de redes sociales, el impostor logró ganar su confianza y la convenció de entregarle más de 830.000 euros, destruyendo su estabilidad financiera y emocional.

Un fraude construido en la red

El engaño comenzó en febrero de 2023, cuando el estafador contactó a Anne por Instagram, utilizando fotos manipuladas del actor en situaciones cotidianas. Incluso llegó a enviarle un video generado con Inteligencia Artificial (IA) para reforzar su mentira. Durante un año y medio, el falso Brad Pitt mantuvo una relación virtual con la mujer, aprovechándose de su confianza y vulnerabilidad emocional.

El impostor argumentó que enfrentaba graves problemas personales: “Dijo que tenía cáncer en los riñones y que, debido a un complicado divorcio con Angelina Jolie, no tenía acceso a sus cuentas bancarias”, explicó Anne al programa francés Sept à Huit.

El hombre llegó a utilizar la IA para engañar a la mujer.

La víctima, enamorada y engañada

Anne atravesaba un momento difícil en su vida, marcado por una separación reciente y problemas con su exmarido, con quien comparte una hija. “Me enamoré de la persona con la que hablaba en internet”, confesó la mujer.

Confiando en la historia del impostor, transfirió grandes sumas de dinero, incluyendo 775.000 euros obtenidos por su divorcio, creyendo que estaba ayudando al supuesto actor a costear su tratamiento médico. El impacto emocional y económico fue devastador: “Nunca he hecho daño a nadie, y no entiendo por qué me eligieron para hacerme tanto mal. Esas personas merecen el infierno”, expresó Anne.

El engaño se desmoronó cuando Anne descubrió, a través de los medios, que Brad Pitt había comenzado una relación con Inés de Ramón. En ese momento, se dio cuenta de la estafa y denunció lo sucedido. Actualmente, se encuentra viviendo temporalmente con una amiga mientras enfrenta una profunda depresión tras perder casi todo su patrimonio.