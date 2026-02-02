En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió una nueva tanda de documentos relacionados con el caso Epstein, una investigación que involucra abusos sexuales, asesinatos y otros delitos graves. Entre los nombres que aparecen en estos archivos se encuentra el del expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien gobernó entre 1998 y 2002.

Los correos electrónicos revelados incluyen mensajes fechados en 2003 donde Ghislaine Maxwell, ex pareja de Jeffrey Epstein y condenada por tráfico de personas y abuso infantil, describe detalles de un viaje a Colombia. En uno de estos, Maxwell menciona: "Tengo otras fotos —recibiendo la información del vuelo, besando a mi copiloto cuando mis pies tocaron de nuevo el suelo, con el presidente de Colombia, quien me invitó y organizó toda la fiesta, incluyendo a los terroristas corriendo para que yo les apuntara, haciendo una voltereta hacia atrás con el helicóptero [...]."

Pastrana y sus investigaciones previas

Esta referencia apunta a Pastrana, dado que su nombre ya había surgido en investigaciones previas vinculadas a Epstein. Según la información, el exmandatario habría permitido que Maxwell utilizara un helicóptero estatal para disparar contra miembros de las FARC durante ese viaje.

En agosto de 2025, desde prisión, Maxwell declaró ante el fiscal general adjunto Todd Blanche que no estaba segura de que Pastrana hubiera viajado en el “Lolita Express”, el avión privado de Epstein, ni que hubiese visitado la isla privada del financiero en el Caribe, conocida por ser escenario de múltiples abusos. Sin embargo, afirmó que coincidió con Pastrana en otros viajes, mencionando específicamente Colombia y Cuba.

Además, registros de vuelos del círculo cercano a Epstein en 2003 incluyen el nombre de Pastrana. Fotografías inéditas publicadas el año anterior muestran al exmandatario junto a Maxwell, Jean-Luc Brunel y el fallecido Fidel Castro en el apartamento de Epstein en Manhattan.

Ante las acusaciones, Pastrana se defendió públicamente. Reconoció haber conocido a Epstein en Irlanda y haber viajado en un avión del empresario para trasladarse a Cuba, invitado por Fidel Castro, pero negó haber estado en la isla privada de Epstein o participado en actividades ilegales. También negó haber utilizado el “Lolita Express”.

Lo que generó mayor controversia fue la difusión de una fotografía de Maxwell y Pastrana vestidos con uniformes de las fuerzas armadas colombianas, tomada en Colombia. Junto a esto, se conocieron dos correos electrónicos adicionales que evidencian relaciones estrechas entre Pastrana, Epstein y otros personajes influyentes como Jean-Luc Brunel y Tommy Mottola, exejecutivo de Sony.

Gustavo Petro, actual presidente de Colombia y rival político de Pastrana, criticó duramente al expresidente en su cuenta de X, cuestionando que se le haya permitido usar el uniforme militar junto a Maxwell. Pastrana respondió con un mensaje contundente: “No me intimida un pederasta @petrogustavo, que se rodea de violadores de niños y pacta con ellos la esclavitud sexual de menores. Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos”.

El exsenador Gustavo Bolívar también se sumó a las críticas, denunciando que los archivos prueban cómo algunos usan el poder para cometer delitos sin ser sancionados. En sus declaraciones, afirmó que la amistad entre Pastrana y Epstein está comprobada y que el exmandatario facilitó recursos estatales para Maxwell durante su visita a Colombia.

Caso Epstein: Revelaciones comprometen al expresidente Andrés Pastrana

Bolívar mencionó además el testimonio de una víctima que, sin nombrarlo, habría señalado a un expresidente colombiano en el entramado de abusos. El exsenador concluyó que aunque la justicia no suele alcanzar a los expresidentes, Pastrana no escapará al escrutinio público ni a la justicia divina.