La provincia de Neuquén inicia la semana con un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), este lunes ingresará un frente de viento del sudoeste que provocará un descenso de la temperatura y ráfagas intensas en gran parte del territorio provincial.

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada mayormente cubierta, con una temperatura máxima de 34 grados. El viento será protagonista desde las primeras horas del día, con ráfagas del oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, disminuyendo levemente durante la noche.

En Añelo, el cielo se presentará mayormente cubierto y ventoso, con una máxima prevista de 35 grados. Las ráfagas más fuertes se registrarían hacia la noche, con velocidades cercanas a los 72 kilómetros por hora.

Zapala tendrá un lunes cubierto y con condiciones ventosas, con una temperatura máxima de 26 grados. Las ráfagas del oeste alcanzarán los 73 kilómetros por hora durante el día y se mantendrán intensas durante la noche.

En la cordillera, San Martín de los Andes registrará cielo cubierto y fuerte viento, con una máxima de 14 grados y una mínima nocturna de 1 grado. Las ráfagas llegarán a los 71 kilómetros por hora. En Villa La Angostura se prevé una jornada inestable, con nubosidad, una máxima de 12 grados y probabilidad de lluvias débiles y dispersas hacia la noche.

Por su parte, Chos Malal tendrá un día despejado pero muy ventoso, con una temperatura máxima de 24 grados. Será la localidad con las ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 81 kilómetros por hora. Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la presencia de fuertes vientos y mantenerse informados sobre la evolución del pronóstico.