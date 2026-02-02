Un insólito y delicado episodio médico activó los protocolos de seguridad este sábado en Toulouse, Francia, cuando un hombre de 24 años ingresó de urgencia en el hospital Rangueil con un artefacto explosivo alojado en el recto.

Según confirmaron fuentes internas del centro sanitario al diario La Dépêche du Midi, el paciente manifestó haberse introducido un objeto en el cuerpo. Ya en el quirófano, el equipo médico comprobó que se trataba de un proyectil de colección de la Primera Guerra Mundial, de aproximadamente 20 centímetros de longitud, lo que elevó de inmediato el nivel de alerta.

Ante el riesgo potencial de explosión, los profesionales de la salud solicitaron la intervención de una unidad especializada en desactivación de explosivos. Bomberos del departamento de Haute-Garonne fueron movilizados para garantizar la seguridad contra incendios durante el procedimiento, mientras los artificieros evaluaban la situación.

Medios como Le Figaro confirmaron posteriormente que el objeto era efectivamente un artefacto explosivo histórico. No obstante, tanto el Servicio Departamental de Incendios y Socorro (SDIS) como el Centro Hospitalario Universitario (CHU) de Toulouse evitaron brindar más detalles sobre la intervención. El caso, que generó gran repercusión mediática en Francia, vuelve a poner en foco los riesgos extremos asociados a la manipulación de objetos explosivos antiguos, incluso cuando se trata de piezas de colección.