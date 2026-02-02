El comienzo del 2026 parecía prometedor para Fabián Doman, quien tenía expectativas de continuidad y nuevos desafíos laborales en la señal de noticias A24. Luego de un cierre de año con reuniones positivas y definiciones claras, el conductor jamás imaginó que su situación cambiaría de manera abrupta en cuestión de semanas.

Según relató el propio Fabián Doman, en diciembre mantuvo un encuentro clave con Juan Cruz Ávila, director de la emisora, donde no solo le confirmaron su lugar en la programación 2026 sino que además le adelantaron proyectos a futuro. Con ese panorama, tomó decisiones profesionales importantes y encaró el verano con tranquilidad.

La sorpresa llegó a fines de enero, cuando al regresar de sus vacaciones recibió una comunicación inesperada. De acuerdo a su testimonio, una llamada de la gerencia periodística de A24 le planteó un escenario confuso, con dudas sobre su continuidad inmediata y sin definiciones claras sobre los días siguientes.

Ante esta situación, Fabián Doman decidió realizar un fuerte descargo público a través de sus redes sociales. Allí denunció “opacidad y anomalías” en el proceso de desvinculación y remarcó que había sido confirmado oficialmente en la grilla del canal para el nuevo año, con horario incluido.

El periodista aclaró que comprende que un medio puede decidir prescindir de un trabajador, pero cuestionó con dureza las formas. En su mensaje, sostuvo que las decisiones deben comunicarse de manera responsable, en tiempo y forma, y por las autoridades correspondientes, tal como establecen los contratos.

Uno de los puntos más sensibles del reclamo de Fabián Doman tiene que ver con las oportunidades laborales que rechazó. Según explicó, la confirmación en A24 fue determinante para descartar otras propuestas, lo que agrava aún más el impacto de la desvinculación repentina.

En su extenso descargo, también remarcó que nadie dio explicaciones formales ni asumió responsabilidades. Para el conductor, el silencio y la falta de claridad resultaron tan graves como la propia decisión de dejarlo afuera de la programación.

Finalmente, Fabián Doman cerró su mensaje con enojo y decepción, asegurando que a lo largo de su carrera atravesó múltiples situaciones difíciles en los medios, pero que nunca le había ocurrido ser confirmado en una programación para luego quedar excluido sin que nadie “dé la cara”.