Se espera que el enviado del gobierno de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reúnan el viernes en Estambul, Turquía, para discutir un posible acuerdo nuclear. Se trataría de la primera reunión entre funcionarios estadounidenses e iraníes desde el colapso de las negociaciones y la guerra de 12 días el pasado mes de junio. Se produce durante la presión militar masiva de Estados Unidos en el Golfo, y con el Presidente Donald Trump insistiendo en que la única manera de evitar un conflicto militar es un acuerdo rápido.

La reunión prevista es el resultado de los esfuerzos diplomáticos de Turquía, Egipto y Qatar en los últimos días. Los medios estatales iraníes informaron de que el Presidente Masoud Pezeshkian había ordenado la reanudación de las negociaciones con la administración Trump.

Araghchi dijo en un discurso que Irán está listo para la diplomacia. "Pero la diplomacia es incompatible con la presión, la intimidación y la fuerza. Esperamos que sus resultados pronto se hagan evidentes", dijo.

La antigua exigencia de la administración Trump de que cualquier acuerdo cubra el programa nuclear, el programa de misiles y los apoderados regionales de Irán es incompatible con la posición iraní de que sólo la cuestión nuclear está sobre la mesa. Aún no está claro cómo intentarán Witkoff y Araghchi superar esa división.