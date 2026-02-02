La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió postergar el paro general que tenía previsto para este lunes y comenzó a evaluar una huelga de 24 horas para el 9 de febrero, en el marco de un conflicto que continúa abierto y sin avances concretos.

La decisión se tomó para adecuarse a la Ley de Esencialidad, que establece plazos formales obligatorios antes de iniciar medidas de fuerza en servicios públicos. Según la normativa vigente, el gremio debe realizar un preaviso mínimo de cinco días, que puede extenderse hasta diez días cuando se trata de actividades consideradas esenciales, como las vinculadas al sistema aeroportuario.

Desde ATE aclararon que la reprogramación no implica una solución al conflicto de fondo. Por el contrario, el sindicato se declaró en Estado de Asamblea Permanente y Afectación Inmediata, una situación que podría generar interrupciones parciales y demoras en distintas terminales aéreas del país durante los próximos días.

Las asambleas podrían impactar en áreas sensibles como control terrestre, servicios administrativos, sanidad aeroportuaria, bomberos y la inspección operativa de pista, con posibles alteraciones en la programación habitual de vuelos.

El eje del reclamo gremial está vinculado a incumplimientos salariales. Entre las denuncias figuran el pago fuera de término de los haberes, la anulación de un aumento ya cargado en el sistema, correspondiente a un adicional por racionamiento, y una tensión intergremial originada tras la decisión oficial de suspender ese incremento luego de reclamos de otros sectores que no habían sido alcanzados por el beneficio.

Mientras el conflicto continúa, el funcionamiento de los aeropuertos dependerá de las notificaciones formales que el sindicato presente ante la autoridad laboral. Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos con las aerolíneas o a través de los canales oficiales de Aeropuertos Argentina, ante posibles cambios o demoras.