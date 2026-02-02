La localidad de Moquehue cuenta desde este año con nuevo edificio de Turismo, concebido como un espacio estratégico para mejorar la atención a visitantes y fortalecer la gestión turística del destino. La presentación oficial estuvo encabezada por el Intendente Arturo de Gregorio, quien recorrió las instalaciones junto a prestadores turísticos y comerciantes locales.

Durante el encuentro se explicó el rol del edificio dentro del modelo de gestión turística, destacando su función como punto de articulación entre el sector público y privado. El Intendente remarcó que la finalización de esta obra fue una prioridad de su gestión y que pudo concretarse gracias al acompañamiento del Gobernador Rolando Figueroa y al financiamiento provincial.

Desde su apertura oficial, el 8 de enero, el edificio ya atendió de manera presencial a más de 750 grupos de visitantes, confirmando la necesidad de contar con un espacio específico para la orientación turística. Las principales consultas estuvieron relacionadas con playas, senderos, el Circuito Pehuenia y el ascenso al Batea Mahuida, información que permitirá avanzar en un sistema permanente de monitoreo del destino.

El funcionamiento del espacio se sostiene en un equipo de anfitriones turísticos integrado por Anahí Soto, Génesis Vargas, Paola Grandon y Paola Quintana, bajo la dirección de la Lic. Silvana Zabala y la coordinación general de la Lic. Eugenia Napolitano. Este equipo cumple un rol clave en la atención al visitante, la orientación responsable y el relevamiento de demandas.

Además, el edificio se proyecta como un ámbito cultural abierto a la comunidad. En ese marco, se inauguró la muestra de pintura “Por la huella de Natura”, de la artista local Victoria Sosa Piquet. Desde la Municipalidad de Villa Pehuenia - Moquehue destacaron que este nuevo espacio forma parte del Plan de Metas 2027, que busca alcanzar un 85 % de satisfacción en la atención presencial de visitantes y prestadores, consolidando un turismo de calidad y con mirada de futuro.