Detuvieron en Cinco Saltos a un joven de Centenario que llevaba varias dosis de droga listas para la venta, además de dinero en efectivo. El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), que interceptó al motociclista tras una breve persecución en uno de los ingresos a la localidad.

La mañana del sábado se transformó en un operativo policial cargado de tensión. Durante una recorría la calle Brentana, los policías observaron un joven en moto estacionado en ceranías de una estación de servicio del acceso a la ciudad. Al intentar identificarlo, el muchacho aceleró y escapó hacia la Ruta Nacional 151. Sin embargo, la huida duró poco: fue interceptado a los pocos metros y reducido por los efectivos.

Una vez controlada la situación, los uniformados procedieron a identificarlo. Se trataba de un joven de 25 años, oriundo de Centenario, que no llevaba consigo documentación personal ni del vehículo. Esa irregularidad ya encendía las alarmas, pero lo más grave estaba por descubrirse en la requisa.

Dentro de una riñonera, los policías hallaron un envoltorio mediano y tres más pequeños con una sustancia blanquecina en estado sólido, cuidadosamente envueltos en bolsas de distintos colores. Se trataba de dosis de cocaína listas para ser comercializadas. Como si fuera poco, en el bolsillo del pantalón corto del detenido había 20 mil pesos en efectivo, un detalle que refuerza la sospecha de que se trataba de dinero proveniente de la venta de estupefacientes.

A partir de ese hallazgo, se inició una causa por infracción a la Ley 23.737 de drogas y el joven quedó demorado para averiguar antecedentes. El procedimiento no terminó allí: al constatar que el moto no tenía papeles, se convocó a personal de tránsito municipal, quienes procedieron a la retención del vehículo.