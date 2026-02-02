Accidente en Ruta 3:, árbitros heridos y una víctima fatal en Santa Cruz

Un grave siniestro vial protagonizaron los integrantes de la terna arbitral que dirigió en Río Gallegos, Santa Cruz, la primera final del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 que protagonizaron éste domingo, el Atlético Boxing Club y La Amistad de Cipolletti.

El vehículo que transportaba de regreso a la provincia de La Pampa al árbitro Cristian Rubiano como a sus asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz como también Emanuel Leguizamón quien oficiara de cuarto árbitro, sufrió un vuelco aproximadamente a cuarenta kilómetros de Caleta Olivia sobre la Ruta Nacional 3 en el sector conocido como “Cañadón Minerales”.

Según consignó La Opinión Austral, tomó intervención la policía de Santa Cruz en el lugar y los tres árbitros que sufrieron lesiones de distinta consideración fueron trasladados al hospital Zonal de Caleta Olivia sin que hasta el momento se haya brindado un parte oficial.

En el lugar se pudo confirmar el fallecimiento de una persona que permaneció en el interior del vehículo siniestrado hasta la intervención de las autoridades judiciales que tomaron constancia del hecho. Más allá del impacto y de la incertidumbre que acompañaron las circunstancias, no se identificó aún a quien resultó la víctima fatal.

El lugar, es conocido por su complejidad como parte de la antigua traza de la Ruta 3 en la que suelen transitar vehículos de diferente porte, incluídos los afectados a la actividad petrolera y que se caracteriza por la existencia de curvas peligrosas. La violencia del impacto se vio reflejada en la escena posterior ya que el vehículo sufrió la pérdida de componentes durante varios metros, perdió tres de sus ruedas aparentemente luego de impactar contra el guardarrail.

En el lugar permanecen efectivos policiales, bomberos voluntarios que intervinieron en el rescate de las personas como personal de Policía y Justicia. Mientras se avanza en los detalles que ocasionaron el accidente fatal y se aguarda información sobre los heridos, el futbol del interior lamenta un hecho de extrema gravedad que expone los riesgos de quienes deben cubrir kilómetros para cumplir con un compromiso deportivo.

(Noticia en Desarrollo)