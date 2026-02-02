Con la ola de calor, miles de vecinos y turistas de la ciudad se dieron cita en los balnearios municipales y en los sectores habilitados a orillas del río Limay para refrescarse y disfrutar del buen tiempo. Durante el fin de semana, alrededor de 55.000 personas aprovecharon estos espacios para escapar del calor.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, calificó al río Limay como “un verdadero oasis” para la ciudad, destacando que “cientos de miles de personas se han acercado al paseo costero y a los balnearios municipales para disfrutar de un entorno natural único”.

El funcionario también resaltó la infraestructura de calidad de los balnearios, con seguridad balnearia garantizada, un importante número de guardavidas, efectivos policiales, ambulancias y personal de mantenimiento para asegurar el bienestar de los visitantes.

Baggio señaló que hubo un intenso trabajo preventivo por parte de los guardavidas, con recomendaciones para el cuidado ante el calor y asistencia en algunos casos de desmayos y golpes de calor. En ese sentido, informó que durante la última semana se realizaron 1.200 acciones preventivas, se registraron 105 rescates y hubo cuatro derivaciones, dos de ellas por picaduras de insectos.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

Además, los balnearios municipales siguen siendo un lugar inclusivo, con espacios habilitados para que las personas puedan disfrutar del agua acompañadas de sus mascotas.

En cuanto a la Fiesta Nacional de la Confluencia, Baggio recordó que aunque estará habilitado el acceso al sector, se prohíbe el baño en el río durante las festividades, aunque se mantendrá la presencia de guardavidas para garantizar la seguridad.