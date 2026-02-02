Los Pumas 7´s siguen en camino en el Circuito Mundial de SVNS. Con el triunfo del domingo ante Gran Bretaña por 14-10, finalizaron 7mo en Singapur, sede de la tercera etapa. Ahora se viene Perth, donde Argentina buscará recuperar terreno.

El fin de semana no fue deseado para el equipo de Santiago Gómez Cora. Luego de un inicio con el pie izquierdo en la fase de grupos ante Australia, Nueva Zelanda y Francia; no pudo ante España por las semifinales por el quinto puesto, cerrando con una victoria sobre los británicos.

Ante este panorama, y ya disputadas las fechas de Dubái, Ciudad del Cabo, y Singapur, el ranking del circuito quedó con Fiji 52 pts. Nueva Zelanda 48 pts. Sudáfrica 46 pts. Francia 46 pts. Australia 38 pts. Argentina 32 pts. España 26 pts. Gran Bretaña 24 pts.

Luego de un flojo inicio Gómez Cora buscará encaminar el rumbo del seleccionado

La competencia no se detiene, ya que este fin de semana se juega la cuarta fecha del circuito en Perth 7 y 8 de febrero, donde el conjunto albiceleste formará parte del Grupo A junto a Fiji, Sudáfrica y España. Por su parte, el Grupo B quedó conformado por Francia, Nueva Zelanda, Australia y Gran Bretaña.

Luego vendrán Vancouver (7 y 8 de marzo 2026) y Nueva York (14 y 15 de marzo 2026). Posteriormente se disputarán las fechas del Word Championship: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de marzo) y Bordeaux (5 al 7 de junio)