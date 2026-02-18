¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Reuniones en Ginebra

Concluyen las conversaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos: "Negociaciones difíciles pero eficientes”

Así las evaluó un negociador ruso tras dos horas de deliberaciones en la reunión trilateral que intenta detener la guerra en Ucrania.

Por Redacción

Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 08:28
El segundo día de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se caracterizó por un encuentro de dos horas en Ginebra, cuyo resultado fue caratulado como de negociaciones “difíciles pero eficientes” por un miembro de la delegación que representa a Moscú.

Las negociaciones, de dos días de duración y que comenzaron el martes, se celebran a puertas cerradas. El enviado especial presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó  que las conversaciones del primer día lograron "avances significativos".

El líder de la delegación rusa, Vladímir L Medinski, ofreció a la prensa el balance cuando calificó a las negociaciones y agregó que próximamente se celebrará una nueva ronda del diálogo dedicado a la resolución del conflicto ucraniano. La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de dos horas, precisa el sitio Actualidad RT. 

"Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones", escribió en la red social X el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien también es secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, tras las conversaciones del martes.

Mientras tanto, Medinski le comentó a Sputnik News que “ayer fueron muy largas, en diferentes formatos, y hoy duraron aproximadamente durante dos horas”. "Fueron complicadas, pero tuvieron un carácter de negocios", enfatizó Medinski.
 

