El segundo día de conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania se caracterizó por un encuentro de dos horas en Ginebra, cuyo resultado fue caratulado como de negociaciones “difíciles pero eficientes” por un miembro de la delegación que representa a Moscú.

Las negociaciones, de dos días de duración y que comenzaron el martes, se celebran a puertas cerradas. El enviado especial presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que las conversaciones del primer día lograron "avances significativos".

El líder de la delegación rusa, Vladímir L Medinski, ofreció a la prensa el balance cuando calificó a las negociaciones y agregó que próximamente se celebrará una nueva ronda del diálogo dedicado a la resolución del conflicto ucraniano. La reunión entre las delegaciones este miércoles duró más de dos horas, precisa el sitio Actualidad RT.

"Las discusiones se centraron en cuestiones prácticas y en los mecanismos de posibles soluciones", escribió en la red social X el jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, quien también es secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, tras las conversaciones del martes.

Mientras tanto, Medinski le comentó a Sputnik News que “ayer fueron muy largas, en diferentes formatos, y hoy duraron aproximadamente durante dos horas”. "Fueron complicadas, pero tuvieron un carácter de negocios", enfatizó Medinski.

