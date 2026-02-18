¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 18 de Febrero, Neuquén, Argentina
Regionales

Río Negro en alerta: el consumo de sustancias comienza a los 13 años

Un relevamiento de APASA reveló que la edad de inicio en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana en la provincia se ubica en los 13 años. El dato encendió alarmas en el Gobierno, que decidió reforzar la prevención en escuelas primarias.  

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 a las 07:55
La titular de APASA advirtió que “en la secundaria muchas veces ya llegamos tarde” y pidió intensificar el trabajo en territorio.

La edad de inicio en el consumo de sustancias en Río Negro se ubica en los 13 años. El dato, revelado por la Agencia para la Prevención y Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos (APASA), encendió las alarmas en el Gobierno provincial y derivó en un plan urgente para reforzar la prevención en las escuelas primarias.

El informe detalla que la puerta de entrada más frecuente es el alcohol, seguido por el tabaco y la marihuana. Luego aparecen drogas de mayor complejidad como cocaína, crack y sintéticas. Este inicio temprano, advierten especialistas, impacta directamente en el desarrollo físico y psíquico de los adolescentes, afectando el sistema neurológico y endocrinológico y condicionando la construcción de su proyecto de vida.

Lo más preocupante es la distancia entre el inicio y la búsqueda de ayuda. Según los datos, los tratamientos suelen comenzar recién entre los 25 y 35 años, lo que implica más de una década de consumo antes de acudir a un dispositivo profesional. Esa brecha expone la urgencia de actuar en edades tempranas y de instalar herramientas de acompañamiento en el territorio.

Frente a este escenario, APASA desplegó un trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia. La estrategia incluye reuniones con consejos de seguridad ciudadana y vecinales, donde se brinda información sobre cómo denunciar puntos de venta de droga con absoluta confidencialidad, además de promover herramientas de prevención en el ámbito familiar y escolar.

La provincia también cuenta con casas de abordaje en distintos puntos y con una comunidad terapéutica para mujeres en Choele Choel, única en la Patagonia. Estos espacios buscan ofrecer contención y alternativas de tratamiento en un contexto donde la problemática se expande cada vez más temprano y exige respuestas inmediatas.

