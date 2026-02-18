En el cierre de la jornada de martes, River le ganó por 1-0 a Ciudad Bolívar en su presentación por los 32vos de final de la Copa Argentina. El Millonario sufrió para abrir el partido ante el elenco que hizo su debut el viernes pasado en Primera Nacional, pero logró destrabarlo por un penal de Juan Fernando Quintero a tres minutos del final. Si bien no convenció desde el rendimiento, al menos los de Marcelo Gallardo cortaron la mala racha de dos derrotas seguidas y sacaron boleto a 16vos de final, donde enfrentarán a Aldosivi.

El encuentro tuvo a un River disponiendo de ocasiones esporádicas para romper la paridad, pero la falta de eficacia fue entregando la sensación de que la noche se podía complicar. Ciudad Bolívar se refugió y, aunque tuvo alguna contra para dar el golpe, se dedicó a resistir ante un Millonario que se cargó de jugadores ofensivos (aunque sin el ingreso de Kendry Páez) pero no encontraba la claridad para que caiga el gol. No obstante, un buen ingreso del chico Joaquín Freitas decantó en la jugada del penal con el que Quintero resolvió el encuentro en favor de los de Núñez.

Quintero, de los más activos en River que sufrió en la noche de San Luis. (Foto: X @RiverPlate)

Fue victoria y alivio para River en La Pedrera que a pesar de las chances de gol y de chocarse con una buena noche del arquero Agustín Rufinetti, sigue quedando en deuda desde el juego pero al menos pudo cortar la serie de dos caídas consecutivas y salvarse de un papelón que hubiera sembrado aún más dudas sobre Gallardo y los suyos. El siguiente escollo en esta Copa Argentina será Aldosivi mientras el próximo fin de semana asoma un difícil encuentro contra Vélez.

Juanfer le dio la victoria a River

El jugador que más insistió en una noche de pocos aciertos para el Millonario fue el que se hizo cargo de la pelota más pesada de la noche para darle la victoria a los de Gallardo. Luego del penal sobre el juvenil Joaquín Freitas, el '10' se paró enfrente del manchón blanco y venció a Rufinetti con un fuerte remate al medio del arco.

Galván rompió el travesaño

En la jugada más importante de River en la segunda mitad, se juntaron Quintero y Maximiliano Salas, que abrió la pelota para la trepada de Matías Viña. El uruguayo la tiró al medio donde apareció Tomás Galván llegando desde atrás para sacar un remate de zurda que dio de lleno en el travesaño.

Juanfer, de lo mejor de River

El volante colombiano fue el que más intervino en el Millonario, y a los 19 minutos fue protagonista de una de las acciones más peligrosas. La tomó sobre la derecha, se acomodó y sacó un remate de zurda que fue desviado en el camino por Gonzalo Montiel y salió desviado por el palo derecho del arquero Agustín Rufinetti.

Nuevamente se repitió la fórmula minutos después, esta vez con una gran asistencia de Juanfer entre líneas para Montiel, que quedó mano a mano pero la buena salida de Rufinetti limitó la definición del lateral. En el rebote, Fausto Vera remató al arco y un defensor de Ciudad Bolívar alcanzó a interponerse para evitar el gol.

Formaciones:

Para el duelo, finalmente Marcelo Gallardo dispondrá de cuatro modificaciones respecto de la caída de su equipo ante Argentinos Juniors el pasado jueves en La Paternal. Ingresa Paulo Díaz en la zaga por Lautaro Rivero, vuelve Matías Viña al lateral izquierdo por Marcos Acuña, ausente por un cuadro febril, retorna Fausto Vera de su expulsión en lugar de Kevin Castaño y Maximiliano Salas toma el lugar de Giuliano Galoppo para hacer dupla de ataque con el juvenil Agustín Ruberto.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Agustín Ruberto y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad Bolivar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Estadio: Parque La Pedrera, San Luis

Árbitro: Nicolás Ramírez

El encuentro es transmitido por el Grupo Prima Multimedios y todas sus emisoras.

La previa

Luego de un prometedor inicio de campeonato con dos triunfos y un empate de visitante ante Rosario Central, la goleada recibida ante Tigre y el 0-1 frente a Argentinos Juniors fueron dos derrotas que golpearon duro al elenco de Marcelo Gallardo y revivieron fantasmas del 2025. El estreno en Copa Argentina llega en un contexto de serios cuestionamientos tanto a los futbolistas como al DT, que vive el momento más incómodo de sus dos ciclos en River.

Para este juego serán cuatro las modificaciones confirmadas: ingresan al once Paulo Díaz, Matías Viña, Fausto Vera y Maximiliano Salas en lugar de Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Giuliano Galoppo y Kevin Castaño. Además, el Muñeco aún no cuenta con Franco Armani, que sigue sin recuperarse totalmente de una inflamación en el tendón de Aquiles, ni con Sebastián Driussi, que está en el proceso final de su recuperación de un desgarro. A estas bajas se sumó la rotura de ligamentos cruzados de Juan Portillo, confirmada el pasado viernes.

EL Millonario perdió sus dos últimos partidos

Las buenas noticias llegan por el lado de Aníbal Moreno, que parecía que se perdería el encuentro por una molestia muscular, pero finalmente integrará el once. y Giuliano Galoppo, quienes están en condiciones. Paulo Díaz volvería al fondo, al igual que Matías Viña por izquierda y Fausto Vera en el medio.

Por el dado de Ciudad Bolívar, llega de debutar en la Primera Nacional con un empate 1-1 en Mendoza ante Godoy Cruz hasta ahora el partido más importante de su corta historia. El elenco que dirige Diego Funes cuenta con Jonathan Chacón (ex Deportivo Rincón) y el neuquino Alex Díaz en su plantel, uscará dar la gran sorpresa en la competencia y acceder a los 16avos.