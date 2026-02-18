Desde la Dirección de Niveles y Modalidades del Consejo Provincial de Educación (CPE) informaron sobre el proceso de inscripción para febrero, dirigido a familias y estudiantes que no pudieron completar el trámite en los meses previos. Aquellos que no realizaron la inscripción durante octubre y noviembre del año pasado deberán acercarse a las sedes de Supervisión correspondientes a su nivel educativo.

El procedimiento se aplica para el ingreso a todos los niveles obligatorios del sistema educativo. Los interesados deberán acudir a la Supervisión de Secundario, Inicial o Primario de su localidad para la asignación de vacantes disponibles en los establecimientos de la zona.

Las ubicaciones de las sedes de Supervisión pueden ser consultadas tanto en los propios establecimientos como en los distritos educativos de cada región. Es importante aclarar que las vacantes se asignan en función de la disponibilidad de espacios en las escuelas, y no son a elección de las familias.

La Dirección del CPE recordó que las inscripciones al nivel Secundario se realizaron en octubre de manera virtual, priorizando a los estudiantes según criterios establecidos. Durante noviembre, se completaron las inscripciones al nivel Inicial para las salas de 4 años, y al primer grado del nivel Primario.

En cuanto al nivel Inicial, se sumaron las inscripciones para sala de 3 años de manera presencial, así como los ingresos a sala de 2 años en las Escuelas Infantiles. Para este mes de febrero, se podrá inscribir a los aspirantes a sala de 1 año en las escuelas que cuenten con dichos espacios.