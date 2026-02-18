El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 18 de febrero en la provincia de Neuquén prevé condiciones estables, con cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas máximas que oscilarán entre los 21 y 27 grados, según la localidad.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo despejado durante la madrugada y una temperatura de 16 grados, con viento del sur entre 23 y 31 km/h. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado y 18 grados, con viento más leve del sector sur.

Durante la tarde el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura alcanzará los 26 grados, con viento entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche continuará parcialmente nublado, con 24 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico para el interior provincial

Zapala

En Zapala, la madrugada será despejada con 9 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h. Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y 14 grados. La tarde alcanzará los 25 grados con viento del oeste, mientras que por la noche el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 20 grados.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes, el SMN anticipa una madrugada parcialmente nublada con 8 grados. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura será de 9 grados. Por la tarde mejorarán las condiciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21 grados. La noche cerrará despejada, con 16 grados y viento leve del sudoeste.

Chos Malal

En Chos Malal, el día comenzará despejado y con 11 grados. Por la mañana estará parcialmente nublado y la temperatura subirá a 15 grados. Durante la tarde se espera cielo algo nublado y una máxima de 27 grados, una de las más altas de la provincia. La noche finalizará parcialmente nublada, con 21 grados y viento del este.