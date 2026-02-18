¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 17 de Febrero, Neuquén, Argentina
Cómo estará el tiempo este miércoles en la provincia de Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas máximas que rondarán los 26 grados en Neuquén Capital, con variaciones en Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal.

Por Nicolás Alvarez

Periodista Deportivo. Redactor y Editor en Mejor Informado.

Martes, 17 de febrero de 2026 a las 22:49
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles 18 de febrero en la provincia de Neuquén prevé condiciones estables, con cielo despejado a parcialmente nublado y temperaturas máximas que oscilarán entre los 21 y 27 grados, según la localidad.

Cómo estará el tiempo en Neuquén Capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo despejado durante la madrugada y una temperatura de 16 grados, con viento del sur entre 23 y 31 km/h. Por la mañana se espera cielo parcialmente nublado y 18 grados, con viento más leve del sector sur.

Durante la tarde el cielo estará ligeramente nublado y la temperatura alcanzará los 26 grados, con viento entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche continuará parcialmente nublado, con 24 grados y viento del sudeste entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico para el interior provincial

Zapala

En Zapala, la madrugada será despejada con 9 grados y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h. Por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado y 14 grados. La tarde alcanzará los 25 grados con viento del oeste, mientras que por la noche el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 20 grados.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes, el SMN anticipa una madrugada parcialmente nublada con 8 grados. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado y la temperatura será de 9 grados. Por la tarde mejorarán las condiciones con cielo parcialmente nublado y una máxima de 21 grados. La noche cerrará despejada, con 16 grados y viento leve del sudoeste.

Chos Malal

En Chos Malal, el día comenzará despejado y con 11 grados. Por la mañana estará parcialmente nublado y la temperatura subirá a 15 grados. Durante la tarde se espera cielo algo nublado y una máxima de 27 grados, una de las más altas de la provincia. La noche finalizará parcialmente nublada, con 21 grados y viento del este.

