Este martes por la noche, un impactante choque dejó "helados" a los vecinos que circulaban cerca de la esquina de Honduras y Santo Domingo en la ciudad de Centenario. Un motociclista a bordo de una Zanella 150 cc impactó contra un auto Renault Kwid y, según testigos, "voló" hasta caer de forma peligrosa en la cinta asfáltica.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:10 y el golpe fue tan fuerte que el motociclista fue despedido varios metros por el impacto. Testigos del incidente relataron que el conductor de la moto “voló” antes de caer pesadamente sobre el asfalto, según informó Centenario Digital.

Ante la gravedad del momento, vecinos se acercaron rápidamente para brindarle asistencia, hasta que la llegada de los bomberos voluntarios y el personal médico del Hospital Natalio Burd permitió trasladarlo al centro de salud en ambulancia. Afortunadamente, el hombre se encontraba consciente en el momento de su atención.

La conductora del Renault Kwid, por su parte, resultó ilesa y permaneció en el lugar del accidente para colaborar con las autoridades. Los efectivos de la Policía de Tránsito Villa Obrera realizaron el test de alcoholemia correspondiente a la mujer, arrojando resultados negativos. Además, se verificó que todos los papeles del vehículo estaban en orden.

Tras el incidente, ambos vehículos fueron secuestrados y enviados al destacamento policial del puente para ser sometidos a los peritajes correspondientes. A pesar de la magnitud del choque, el tránsito en la zona no se vio interrumpido, ya que las autoridades pudieron trabajar sin necesidad de cerrar las calles.