En Rincón de los Sauces, Neuquén, una mujer fue declarada culpable de abuso sexual contra un niño de su entorno familiar, tras un proceso judicial que se extendió durante varios meses y que culminó con un fallo de responsabilidad penal. La resolución se conoció luego de que la fiscal Rocío Rivero lograra acreditar los hechos ocurridos en 2022 mediante pruebas periciales y entrevistas realizadas en Cámara Gesell, instancia clave para escuchar el testimonio del menor en un ámbito protegido.

De acuerdo con la investigación, los abusos se produjeron en dos situaciones distintas. El primero ocurrió dentro de un vehículo durante un viaje, mientras que el segundo se concretó en el interior de una vivienda. Ambos episodios fueron respaldados por evidencia técnica y testimonios que resultaron determinantes para que el tribunal confirmara la responsabilidad de la acusada.

La fiscal Rivero destacó la importancia del trabajo interdisciplinario que permitió reunir pruebas sólidas y dar credibilidad al relato del niño. El tribunal, tras analizar los elementos presentados, resolvió declarar culpable a la mujer, marcando un paso significativo en la búsqueda de justicia para la víctima.

Con el fallo ya firme, el proceso judicial continuará en los próximos días con la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena que deberá cumplir la condenada. Este paso será decisivo para establecer la sanción que corresponda de acuerdo con la gravedad de los hechos y las circunstancias en que se produjeron.