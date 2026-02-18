El feriado de carnaval de lunes y martes hubo una oleada de versiones y rumores, en torno a un quinto ascenso al Torneo Federal A 2026, con las cuatro finales definidas el domingo pasado en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde se consumaron los ascensos de Atlético Escobar de la Liga de Ingeniero Maschwitz, Defensores de Vilelas (Chaco), FADEP (Fundación Amigos del Deporte) de Villa Russell del departamento de Maipú en el Gran Mendoza, y Tucumán Central.

En el programa Grito Sagrado que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 en Am 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias el presidente de La Amistad de Cipolletti, confirmo que "los cuatro perdedores de la finales, solicitamos en forma conjunta al Consejo Federal que haya tres ascenso para que el Torneo Federal A tenga este año 40 equipos y jugarlo en cuatro zonas de diez equipos".

Sii se abre la chance de una nueva promoción, eso le daría una nueva posibilidad además del equipo rionegrino a Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa), General Paz Juniors de Córdoba capital y Juventud Unida de Gualeguaychú (Entre Ríos).

El domingo por la noche varios medios hicieron circular la versión de que habría un quinto ascenso. "Pero hasta el momento, no hay información oficial desde el Consejo Federal de AFA, son solo versiones y rumores que empezaron a salir de medios pampeanos, casi finalizado el partido de Ferro Carril Oeste de General Pico ante Escobar en Pergamino. No sabemos nada, ni nadie puede afirmar que esto sea cierto", dijo Roja, que también es el presidente de la Liga Deportiva Confluencia.

En ese caso, se podrían jugar dos semifinales y una final para definir el quinto boleto o los tres pases que solicitaron los perdedores de las finales. Si los cruces fueran por cercanía geográfica, La Amistad enfrentaría a Ferro de General Pico aunque aún no hay nada confirmado y son solo versiones periodísticas. que indicaron este martes, que se jugaría en Bahía Blanca. Así lo admitió el periodista José Gabriel Carbajal en Radio Mitre.

Si se da el quinto ascenso, serían 38 los clubes en la tercera categoría al igual que la temporada 2025 donde se hicieron dos grupos de 9 y dos de 10. Hasta el momento, se jugarían con tres zonas de 9 equipos y una de diez. Si se aceptara la petición de tres equipos más, se llegaría a 40, y serían 4 grupos de 10.

Los dichos de Carlos Roja, presidente de La Amistad que argumentó el pedido de más ascensos al Torneo Federal A de este año