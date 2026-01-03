La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, confirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarán cargos penales tras una acusación formal en Nueva York. Bondi prometió a través de redes sociales que la pareja "pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses", señalando que responderán por delitos de narcotráfico y terrorismo.

La acusación formal contra Maduro ya había sido presentada previamente por autoridades estadounidenses, quienes lo vinculan con actividades de tráfico de drogas y colaboración con grupos considerados terroristas. Esta situación se intensificó tras los acontecimientos del sábado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses realizaron una operación militar en Venezuela.

El anuncio de Bondi se produce en medio de una crisis internacional generada por la operación militar estadounidense en territorio venezolano, que resultó en la captura del mandatario. La comunidad internacional ha reaccionado de diversas formas ante estos acontecimientos, con países como Rusia e Irán condenando las acciones, mientras que otros como Argentina celebraron la noticia.