Franco Colapinto continúa sumando experiencia y confianza en la Fórmula 1 tras completar una sólida última jornada de pruebas de pretemporada en el circuito de Sakhir. El piloto argentino, de 21 años, recorrió un total de 120 vueltas a bordo del Alpine A526, destacándose con un sexto puesto en la tabla de tiempos.

Durante las primeras 50 vueltas, Colapinto registró un tiempo de 1:35.506 que le permitió ubicarse décimo, pero a medida que avanzó la sesión mejoró paulatinamente sus marcas. En su segunda salida, con neumáticos medios (C3), bajó su tiempo a 1:34.622 y ascendió al séptimo lugar.

En una tercera salida, pese a un despiste, volvió a pista con neumáticos C4 y logró un registro de 1:34.588, aunque esta vez terminó en la novena posición, detrás de su excompañero Alex Albon. Sin embargo, la mayor fortaleza de Colapinto fue la consistencia y la cantidad de kilómetros recorridos, siendo uno de los pilotos con más rodaje en la jornada.

En las últimas vueltas, Franco volvió a mejorar sus tiempos. A falta de media hora para el cierre, marcó un 1:34.318 en la vuelta 111. Finalmente, con neumáticos súper blandos (C5), logró su mejor registro de 1:33.818, conquistando un destacado sexto puesto que lo colocó por delante de pilotos como Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Alex Albon, quienes serán sus rivales directos esta temporada.

El desempeño del bonaerense fue celebrado por Alpine, que destacó la fiabilidad del auto y la ausencia de problemas mecánicos graves, a diferencia de lo ocurrido en la primera jornada de test. El equipo valoró especialmente la retroalimentación positiva obtenida de Colapinto, quien continúa adaptándose a la nueva reglamentación de la Fórmula 1.

En la tabla general de tiempos, el piloto argentino quedó a poco más de un segundo del líder Antonelli, quien marcó 1:32.803. Por detrás se ubicaron los McLaren de Piastri (1:32.861) y el campeón mundial Lando Norris (1:33.453), confirmando que la competencia será intensa cuando inicie la temporada oficial.

Con este balance, Franco Colapinto se prepara para su debut oficial como piloto titular en la Fórmula 1, que tendrá lugar el próximo 8 de marzo en el Gran Premio de Australia, donde las expectativas están puestas en su desempeño y crecimiento dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial.