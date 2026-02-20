La actriz Eugenia “La China” Suárez volvió a ser el centro de atención tras compartir imágenes de un look poco habitual en ella, durante la celebración del cumpleaños número 33 de su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

La cena romántica tuvo lugar en el Palacio Çırağan, y fue la propia pareja quien difundió las imágenes en sus redes sociales, donde la actriz lució un vestido que rápidamente despertó comentarios y comparaciones con un atuendo previamente usado por Wanda Nara.

Los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en reaccionar, señalando que el estilismo de Suárez parecía inspirado o incluso perteneciente a la exesposa de Icardi. Algunos comentarios se volvieron virales, como el de la cuenta @bynereaok que bromeó mostrando en paralelo las fotos de ambas con el mensaje: “Como creí que me iba a quedar lo que compré en shein/como me queda”.

Por su parte, la usuaria @ana_016121999 fue más directa y afirmó que “se disfrazó de Wanda”, y agregó con humor: “Tendrían que apuntarme con un arma para que suba esto. Encima, decime que no te disfrazaste de Wanda jajajajajsj. ¿Qué van a decir las fans? ¿Qué es photoshop de los haters? JAJAJAJ”.

Además, circuló una versión que indica que el vestido podría ser una de las prendas que Wanda Nara habría dejado en Turquía, lo que explicaría que “no lo puede llenar en la parte de la cola, por eso le queda así”, según otro tuit que añadió: “Si hay fotos que lo prueban, me cago de risa jajajajja”.

