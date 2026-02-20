Uno por uno, cómo votaron los diputados patagónicos el proyecto del Gobierno nacional

Cerca de la medianoche de hoy, la Cámara de Diputados de la Nación dio otra media sanción a la discutida reforma laboral, el proyecto impulsado por el Ejecutivo que conduce Javier Milei. La iniciativa en general tuvo el respaldo de 135 legisladores y el rechazo de 115.



Como el proyecto de ley sufrió cambios luego de debatirse ayer durante más de 10 horas -entre los cuales se destaca la eliminación de un artículo que hacía alusión a la reducción salarial en caso de padecer una enfermedad grave-, ahora deberá volver a pasar por la Cámara de Senadores, ámbito en el cual se dio la primera media sanción a la iniciativa.



El proyecto de reforma laboral volverá a tratarse en la Cámara alta el próximo viernes 27 de febrero, de modo que el presidente Javier Milei tiene intenciones de brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1 de marzo con la ley ya sancionada.



A continuación, MejorInformado hace un repaso acerca de cómo votaron los diputados que representan a las provincias patagónicas de nuestro país, es decir, Chubut, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.



Por Chubut, votaron en contra del proyecto los diputados Jorge “Loma” Ávila (sindicalista y representante del bloque Provincias Unidas), José Glinski y Juan Pablo Luque (Unión por la Patria). A favor se pronunciaron Maira Frías y César Treffinger (La Libertad Avanza).



Por la provincia del Neuquén, votó en contra de la reforma laboral Pablo Todero (Unión por la Patria). A favor se pronunciaron Karina Maureira (La Neuquinidad), Soledad Mondaca, Gastón Riesco y Gabriela Muñoz (La Libertad Avanza).



Por Río Negro, en contra de la iniciativa votaron los diputados Marcelo Mango y Adriana Serquis (Unión por la Patria). A favor se pronunciaron Sergio Capozzi (Provincias Unidas), Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde (La Libertad Avanza).



Finalmente, en el caso de Santa Cruz, José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) votaron a favor del proyecto de ley, mientras que lo hicieron en contra Ana María Ianni, Moira Lanesán y Juan Carlos Molina (Unión por la Patria).



Tras la aprobación de la iniciativa en general, la Cámara de Diputados dio luz verde a todos los artículos que se trataron en particular.



Entre los más destacados se encuentra el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para que los propios trabajadores financien sus eventuales despidos con contribuciones mensuales del 1% y del 2,5%; el banco de horas para compensar jornadas laborales; la limitación del derecho a huelga ante posibles reclamos; “salarios dinámicos” que surgirían de las negociaciones entre empleados y empleadores; y vacaciones que podrán ser fraccionadas en plazos de siete días.







