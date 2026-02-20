¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Asociación ilícita

Condenan a tres miembros de una banda por falsificar documentos para visas a Estados Unidos

La organización operó entre 2020 y 2022 en Buenos Aires, ofreciendo certificados matrimoniales, recibos y otros papeles falsos para facilitar la obtención ilegal de visas. Los acusados recibieron penas de hasta cinco años de prisión.

Por Redacción

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:06
Tres integrantes de una red que facilitaba la obtención ilegal de visas para Estados Unidos con documentos falsificados fueron condenados por asociación ilícita. La banda ofrecía distintos servicios fraudulentos, tales como certificados de matrimonio falsos, acompañar a entrevistas con personas que se hacían pasar por parejas, registros apócrifos como trabajadores autónomos, confección de recibos de sueldo y resúmenes bancarios falsos, además de la elaboración de escrituras de dominio falsas.

La operación de esta organización tuvo lugar entre junio de 2020 y abril de 2022. La Policía de Seguridad Aeroportuaria detuvo a los tres acusados en allanamientos realizados en Buenos Aires, luego de una denuncia presentada por el representante legal de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Los servicios ilegales se cobraban hasta 10 mil dólares por persona.

En el juicio llevado a cabo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, los imputados reconocieron su responsabilidad en los hechos. La jueza María Gabriela López Iñíguez dictó una condena de cinco años de prisión para Miguel Ángel Segovia, quien era el jefe de la organización. En tanto, Maximiliano Emanuel Rodríguez y Hernán Javier Verón fueron sentenciados a cuatro y tres años de prisión, respectivamente.

Además de las penas privativas de la libertad, la sentencia incluyó el decomiso de bienes relacionados con la causa. Se incautaron más de 612 mil pesos, más de 10 mil dólares, contadoras de billetes, teléfonos celulares, computadoras y tres vehículos.

Por otro lado, un segundo tramo de la investigación continúa en etapa de instrucción y está enfocado en delitos vinculados a la falsificación de documentos y sellos.

