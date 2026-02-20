El próximo lunes 23 de febrero a las 22.15, Telefe pondrá en pantalla una nueva temporada de Gran Hermano Generación Dorada, con la conducción de Santiago del Moro. Esta edición promete una experiencia renovada, con emociones intensas y momentos inolvidables para los seguidores del reality.

En esta oportunidad, el fenómeno se expande hacia un universo multiplataforma. La plataforma DGO de DIRECTV ofrecerá un canal exclusivo, abierto y gratuito, que transmitirá las 24 horas la temporada completa. Además, Prime Video permitirá revivir las galas y debates en exclusiva tras su emisión en Telefe. A nivel internacional, la señal llegará también a Uruguay a través de Canal 10.

El streaming cada vez más presente

Paralelamente, Streams Telefe completará la experiencia con una programación diaria en vivo que amplía el universo de Gran Hermano. "La Cumbre", conducida por Santiago del Moro, abrirá el post gala con entrevistas mano a mano a los participantes eliminados minutos después de salir de la casa.

Por su parte, "Todo lo Contrario", con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir, se emitirá a las 17.30 y combinará la dinámica de la casa en tiempo real con actualidad y participación del público. A las 19.30, "La Jugada", con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte, analizará las estrategias dentro de la casa y anticipará posibles escenarios.

Durante la gala de las 22.15, La Tora y Fefe Bongiorno reaccionarán en vivo a los acontecimientos, extendiendo el debate hacia el entorno digital. A la medianoche, "El After", con Diego Poggi, brindará un espacio de interacción que conecta los contenidos de Telefe con temas de actualidad. Además, Coty Romero realizará la reacción en vivo de "La Noche de los Ex".

La "Liga de Streamers" funcionará como un universo independiente dentro del ecosistema digital, con los creadores más destacados del país reaccionando al reality desde sus propias plataformas, ampliando así el alcance más allá de Streams Telefe.

La casa de Gran Hermano se presenta completamente renovada, con espacios inéditos para una convivencia más intensa y divertida. Entre las novedades se destacan dos piletas (una climatizada y otra estilo playa), un caño de pole dance, un Punto Verde, una puerta misteriosa y cambios estéticos y estructurales significativos.

Asimismo, el estudio cuenta con tecnología de punta, con más de 500 metros cuadrados de pantalla y una tribuna con capacidad para más de 650 personas. Los participantes, con sus historias y personalidades, prometen generar grandes expectativas y ser protagonistas de esta edición.

El análisis experto estará a cargo de reconocidos nombres como Ceferino Reato, Sol Pérez, Eliana Guercio, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal y Gustavo Conti. A ellos se suman las nuevas incorporaciones Mariana Brey, Ana Laura Román, Eugenia Ruiz y el campeón Santiago Tato Algorta, además del invitado especial Tomás Balmaceda.

Robertito Funes Ugarte continuará al frente de "La Noche de los Ex", ofreciendo el mejor análisis acompañado por ex participantes del reality. Gran Hermano Generación Dorada vuelve para marcar la agenda televisiva y consolidarse como uno de los fenómenos más importantes del año.