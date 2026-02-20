La Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, dependiente del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la provincia del Neuquén, intensificó durante enero las tareas de control y fiscalización ambiental en distintos puntos del territorio provincial. En el primer mes del año se concretaron 223 inspecciones. Se trata de un trabajo que se realiza para prevenir impactos y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente

El dato adquiere especial relevancia si se considera que a lo largo de todo 2025 la Provincia llevó adelante más de 800 inspecciones en áreas productivas, hidrocarburíferas y de infraestructura clave. Solo en enero de este año ya se ejecutó más de una cuarta parte de ese volumen anual, consolidando un esquema de fiscalización activa y sistemática.

Del total de inspecciones realizadas 183 correspondieron a fiscalización de Oil & Gas, residuos especiales y minería, mientras que 40 se vincularon con fiscalización ambiental y desarrollo sostenible.

Dentro de las 183 inspecciones vinculadas al sector productivo, la mayor parte estuvo enfocada en la actividad hidrocarburífera en yacimientos de la provincia: se hicieron122 inspecciones a equipos de torre, verificando el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental durante etapas críticas como perforación y fractura; además hubo 39 inspecciones en locaciones de seguimientos por reversión de incidentes ambientales y 22 inspecciones a canteras y muestreos de suelos, así como controles vinculados a la aplicación de la Ley 2600, que regula instalaciones y los impactos ocasionados por la actividad.

Estas tareas permitieron supervisar procedimientos operativos, verificar condiciones de seguridad y asegurar el cumplimiento de los protocolos ambientales establecidos, con especial énfasis en las etapas de mayor sensibilidad.

“De mi paso por la Secretaría de Ambiente me quedó una certeza muy clara: el control ambiental no puede ser declamatorio, tiene que ser territorial, técnico y sostenido en el tiempo. Por eso tomamos la decisión política de intensificar las inspecciones y dotar al área de más herramientas tecnológicas y equipamiento para nuestros equipos. Fiscalizar mejor no es solo aumentar la cantidad de controles, es profesionalizar el sistema, incorporar tecnología para el monitoreo y garantizar que el desarrollo productivo de Neuquén avance con responsabilidad ambiental, previsibilidad y reglas claras”, expresó la ministra de Turismo, ambiente y recursos naturales, Leticia Esteves.

Fiscalización ambiental y desarrollo sostenible

Las 40 inspecciones restantes estuvieron orientadas al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental en actividades no hidrocarburíferas, incluyendo bodegas, plantas de tratamiento de efluentes, establecimientos de feed lot y loteos o urbanizaciones.

En estos casos, los controles tuvieron como objetivo prevenir impactos, garantizar la correcta gestión de efluentes y residuos, y promover prácticas productivas compatibles con el desarrollo sostenible.

Durante 2025, la Provincia reforzó la presencia en territorio con un esquema de fiscalización ambiental activa, priorizando la prevención de impactos, el cumplimiento normativo y la seguridad ambiental. Las intervenciones incluyeron también actuaciones directas ante incidentes relevantes, con participación inmediata de los equipos técnicos para contener situaciones críticas, evaluar impactos y definir acciones de remediación.

El incremento registrado en enero de 2026 profundiza esa línea de trabajo y consolida una política de control ambiental sostenida en el tiempo, que acompaña el desarrollo productivo de la provincia con responsabilidad, planificación y cuidado del ambiente.