Viernes 20 de Febrero, Neuquén, Argentina
Tragedia en Entre Ríos

Temporal en Paraná: encontraron el cuerpo de la madre desaparecida y siguen buscando a su pequeña hija

Tras el hallazgo del cadáver de Patricia Mena, las autoridades continúan la búsqueda de su hija Kiara, arrastrada por las aguas del arroyo Colorado.

Por Redacción

Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 12:48
Encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido junto a su pequeña hija en medio de un temporal en Paraná, Entre Ríos. Mientras tanto, continúan las labores para hallar a la menor de diez años, según informaron las autoridades locales.

El cadáver de Patricia Mena, de 32 años, fue hallado en aguas del arroyo Colorado, a pocas cuadras de donde vivía junto a su familia, en una precaria vivienda, ubicada sobre la calle Blas Parera y Brown.

Este jueves, y durante un fuerte temporal que se registró en la capital entrerriana, la casilla donde vivía la mujer a la vera del arroyo se desplomó por la acción de la lluvia.

En esas circunstancias, Mena y su hija Kiara cayeron y fueron arrastradas por la corriente, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.

En el operativo continúa trabajando personal de Defensa Civil, junto a buzos tácticos, bomberos y efectivos policiales, para dar con el paradero de la niña. 

