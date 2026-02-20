Encontraron el cuerpo de la mujer que había desaparecido junto a su pequeña hija en medio de un temporal en Paraná, Entre Ríos. Mientras tanto, continúan las labores para hallar a la menor de diez años, según informaron las autoridades locales.

El cadáver de Patricia Mena, de 32 años, fue hallado en aguas del arroyo Colorado, a pocas cuadras de donde vivía junto a su familia, en una precaria vivienda, ubicada sobre la calle Blas Parera y Brown.

Este jueves, y durante un fuerte temporal que se registró en la capital entrerriana, la casilla donde vivía la mujer a la vera del arroyo se desplomó por la acción de la lluvia.

En esas circunstancias, Mena y su hija Kiara cayeron y fueron arrastradas por la corriente, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron salvarse.

En el operativo continúa trabajando personal de Defensa Civil, junto a buzos tácticos, bomberos y efectivos policiales, para dar con el paradero de la niña.