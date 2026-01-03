La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró este sábado que "ha llegado la hora de la libertad" tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en una operación militar llevada a cabo durante la madrugada. En un comunicado publicado en sus redes sociales, Machado aseguró que Maduro responderá por sus "atroces" crímenes y destacó que Estados Unidos ha "cumplido la promesa de hacer valer la ley" ante la negativa del mandatario venezolano a "aceptar una salida negociada". "Estamos preparados para tomar el poder", afirmó la premio Nobel de la Paz, aunque no especificó a quién se refiere con "nosotros".

La opositora expresó que "lo que tenía que pasar está pasando" y prometió que "vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa". Machado, quien salió de Venezuela en diciembre para recoger en Oslo el premio Nobel de la Paz y no se sabe que haya regresado al país, también solicitó que Edmundo González, vencedor de las elecciones de julio según la oposición, "debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe" del ejército venezolano.

Finalmente, Machado llamó a la población a permanecer "vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática", dirigiendo su mensaje tanto a quienes están dentro del país como a los venezolanos en el exterior. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez reclamó "pruebas de vida" de Maduro, afirmando desconocer su paradero, en tanto que el presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, están siendo trasladados a Nueva York en un barco militar para ser juzgados por delitos de narcotráfico y posesión de armas.